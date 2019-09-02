ضبط 181 مخالفة في حملة تطهير بالمنطقة الأثرية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام ورفع الإشغالات بالمنطقة الأثرية في الهرم.



أسفرت الحملة في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق، عن ضبط 8 ميزان و20 ترابيزة و90 كرسى و3 برويطة و7 إستاند و4 أسطوانة غاز و2 عرق خشب و6 شمسية خلاطة أسمنت و15 أوتاد وسلاسل و10 قلب شيشة بإجمالي 162 مخالفة.



وفي مجال مجهود البحث الجنائي، تم ضبط 6 حالات اشتباه، وبائع متجول، و4 متسولين، و7 محكوم عليهم أحكام جزئية وجناية بإجمالي 19 مخالفة.



تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابات المختصة التحقيق.