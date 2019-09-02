يورنتى يعود إلى الدورى الإيطالى من بوابة نابولى

عاد المهاجم الإسباني فرناندو يورنتي إلى إيطاليا من بوابة نابولي قادمًا من توتنهام الإنجليزي، بعدما أصبح لاعبًا حرًا بعد موسمين أمضاهما في لندن، حسبما أعلن وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم الإثنين.



ولم يفصح النادي الجنوبي عن أي تفاصيل بما خص الصفقة، لكن تقارير صحفية محلية أشارت إلى أن لاعب يوفنتوس السابق "2013-2015)" وقع عقدًا لمدة عامين.



وكان الدولي الإسباني المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012، قد بلغ مع "سبيرز" نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الفائت، قبل الخسارة أمام ليفربول.



وتنقل اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، بين أندية أوروبية عدة، منها إشبيلية الإسباني وسوانسي سيتي الويلزي، لكن نجمه لمع مع أتلتيك بلباو الإسباني الذي لعب في صفوفه بين عامي 2005 و2013، مسجلا له 118 هدفًا في 333 مباراة "حسب موقع النادي".