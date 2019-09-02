الكشف المجاني على 1363 مواطنا بقرية الجعافرة بأسوان (صور)

أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن القافلة الطبية نجحت على مدار اليومين في إجراء الكشف المجاني لـ1363 مواطنا ومواطنة من أهالي قرية الجعافرة بمركز دراو.



وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وخاصة في المناطق البعيدة والنائية، وتحت رعاية محافظ أسوان.



وأشار، إلى أن فعاليات القافلة الطبية تضمنت توفير الخدمات العلاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لـ266 مواطنا، بجانب عقد ندوات توعية تثقيف صحي لأكثر من 335 سيدة بالمكان، لافتًا إلى أنه تم أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة مرضية بالمجان.