المالكي يطلع دبلوماسيو بلغاريا على تطورات القضية الفلسطينية

اطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الاثنين، سفراء ورؤساء بعثات الدول العربية لدى جمهورية بلغاريا، في العاصمة صوفيا، ‎على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والتحديات الجسيمة التي تواجهها القضية الفلسطينية.



وتطرق المالكي إلى قرارات الإدارة الأميركية ضد القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الانتخابات الاسرائيلية الحالية تشهد منافسة بين اليمين واليمين المتطرف، قائلًا:"يسعى كل طرف لإظهار غطرسته ضد الفلسطينيين لكسب أصوات الناخبين الإسرائيليين، ما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين الفلسطينيين".



‎واستعرض الأوضاع في المدينة المقدسة والمسجد الاقصى تحديدًا، حيث يحاول الاحتلال تكريس التقسيم الزماني ويسعى لخلق تقسيم مكاني كما فعل في الحرم الإبراهيمي في الخليل سابقًا، مشيرًا إلى الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية بسبب قرصنة إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية.