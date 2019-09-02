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اقتصاد

جارتنر: 5.8 مليار وحدة نمو بسوق إنترنت الأشياء بحلول 2020

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:20 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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تتوقع مؤسسة الأبحاث العالمية "جارتنر" أن تنمو سوق النقاط الطرفية لإنترنت الأشياء في قطاع المركبات والمؤسسات لتصل إلى 5.8 مليار وحدة في العام 2020، ما يشكل نموًا بنسبة 21 % مقارنة بالعام 2019، كما أن أعداد تلك الوحدات ستصل إلى 4.8 مليار وحدة مع نهاية العام 2019 بزيادة تصل إلى 21.5 % مقارنة بالعام السابق 2018.

وأضافت "جارتنر" سيشكل قطاع المرافق الخدمية أكثر الأسواق استهلاكًا للنقاط الطرفية لإنترنت الأشياء، بما يقارب 1.17 مليار وحدة في العام 2019، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 17 %المائة في العام 2020 ليصل إلى 1.37 مليار وحدة.

وقال بيتر ميدلتون، المدير الأعلى للأبحاث لدى جارتنر: من شأن النقاط الذكية لقياس استهلاك للكهرباء، المستخدمة في المنازل والشركات، أن تدفع بالطلب على النقاط الطرفية لإنترنت الأشياء في قطاع المرافق الخدمية خلال العام 2020. يليها في المرتبة الثانية تلك المستخدمة في ميدان أمن المنشآت، حيث سيرتفع الطلب على الوحدات المستخدمة في تطبيقات كشف حالات الاختراق الأمني للمباني والمراقبة الأمنية داخل المباني.

أما من ناحية النمو فيأتي قطاع أتمتة المباني على رأس القائمة حيث ستشهد نقاط الإضاءة المتصلة أعلى نسبة نمو في العام 2020 لتصل إلى 42%، تليها نقاط العناية الصحية والمركبات، التي ستنمو بنسبة 31 % و29 %بالمائة على التوالي في العام 2020 وسيأتي النمو في قطاع العناية الصحية مدفوعًا بالطلب على النقاط الطرفية المخصصة لمراقبة الأمراض المزمنة، أما في قطاع المركبات فمن المتوقع أن يزيد الطلب على مجموعة واسعة من النقاط الطرفية الإضافية المكملة لتقنيات إنترنت الأشياء في السيارات المتصلة لاسلكيًا، والتي ستستخدم لأغراض محددة كإدارة أساطيل المركبات على سبيل المثال.

كما هو الحال في العام 2019، سيشكل ميدان استخدام أجهزة قياس الاستهلاك الذكية للكهرباء، والتي يمكن استخدامها لتحسين قراء الاستهلاك والفوترة الصحيحة لاستهلاك المنازل، من أهم تطبيقات إنترنت الأشياء في الصين وأوروبا الغربية في العام 2020 وسيشكل هذا القطاع 26 % و12 % على التوالي من مجمل أجهزة إنترنت الأشياء الطرفية. أما في أمريكا الشمالية فيشهد قطاع كشف الخروقات الأمنية في المباني، مثل أجهزة الاستشعار التي تثبت على النوافذ والأبواب، أعلى نسب النمو وستشكل 8 % من مجمل أجهزة إنترنت الأشياء الطرفية.

وأكدت "جارتنر" ستصل العائدات من مبيعات النقاط الإلكترونية الطرفية في العام 2020 إلى ما مجموعه 389 مليار دولار عالميًا سيأتي معظمها من أسواق أمريكا الشمالية والصين وأوروبا الغربية. وستشكل تلك المناطق الثلاث 75 % من مجمل عائدات النقاط الطرفية الإلكترونية. فأمريكا الشمالية ستسجل 120 مليار دولار في العام 2020، بينما تسجل الصين 91 مليارًا، أما أوروبا الغربية فتأتي في المرتبة الثالثة مسجلة 82 مليار دولار.

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