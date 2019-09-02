متوسط قيمة كهرباء الطاقة الشمسية في أستراليا يتجاوز "الغازية"

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين، أن متوسط قيمة الكهرباء التي تم إنتاجها من مشروعات الطاقة الشمسية الضخمة في جنوب استراليا، تجاوز متوسط الكهرباء التي أنتجتها المحطات الغازية خلال الفترة من مارس إلى مايو الماضيين.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الأرقام تتعارض مع الأفكار الشائعة في أسواق الكهرباء، التي تقول إن الوسائل التقليدية لإنتاج الكهرباء مثل محطات الغاز أعلى قيمة، لأنها تستطيع تقليل أو زيادة الإنتاج وفقا للتغير في الأسعار، وهو ما يتيح لها تحقيق أعلى قيمة سعرية، مقارنة بالوسائل الجديدة مثل الطاقة الشمسية.



في المقابل، فإن أسواق الكهرباء المتقلبة في جنوب أستراليا، أدت إلى تعزيز قيمة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال شهور النصف الأول من العام الحالي.



وبحسب البيانات، فإن متوسط أسعار الكهرباء في الصباح والمساء ترتفع في جنوب أستراليا، في حين يرتفع إنتاج كهرباء الطاقة الشمسية ثم يتراجع، وهو الوضع الذي مازالت سوق الكهرباء تحاول التكيف معه في ظل زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.