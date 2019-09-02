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حوادث

وصول متهمي "أنصار بيت المقدس" مقر محاكمتهم في طرة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:17 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، الإثنين، المتهمين في تنظيم "أنصار بيت المقدس"، وتم إيداعهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة تمهيدًا للنطق بالحكم عليهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وأسندت لهم أيضًا ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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