تراجع نشاط قطاع التصنيع في أيرلندا بأسرع وتيرة منذ أكثر من 6 سنوات

أظهر تقرير مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية الصادر اليوم الاثنين تراجع نشاط قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية خلال أغسطس الماضي، بأسرع وتيرة له منذ ست سنوات ونصف تقرير.



وبحسب بيانات المؤسسة تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 6ر48 نقطة مقابل 7ر48 نقطة خلال يوليو الماضي، ليستمر انكماش النشاط للشهر الثالث على التوالي.



يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو نشاط القطاع.



في الوقت نفسه، أشار تقرير "آي.إتش.إس ماركيت" إلى تراجع التعاقدات الخارجية للشهر الثالث خلال آخر 4 شهور، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات على خلفية ضعف الطلب من جانب بريطانيا نتيجة الغموض المحيط بمصير قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي.



وسجل المؤشر الفرعي للتوظيف في قطاع التصنيع في أيرلندا تحسنا طفيفا خلال الشهر الماضي، في حين تراجع مؤشر الطلبات المتراكمة.



وارتفع المؤشر الفرعي لمخزون السلع تامة الصنع خلال الشهر الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي.