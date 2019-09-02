شهر عقاري جديد داخل جهاز مدينة 6 أكتوبر

قرر وزير العدل إنشاء مأمورية شهر عقاري باسم "مأمورية شهر تجمع عمراني جديد" بمدينة السادس من أكتوبر.



وتتبع المأمورية الجديدة، مكتب الشهر العقاري والتوثيق في الجيزة.



وتتواجد المأمورية داخل مقر جهاز مدينة السادس من أكتوبر بمبنى خدمة المواطنين بالمركز التكنولوجي.

