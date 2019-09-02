موديز: مصر حافظت على مستوى B2 في التصنيف الائتماني

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن مصر ما زالت عند التصنيف الائتماني b2.



وأضافت موديز، أن نقاط القوة الائتمانية في مصر تشمل سجلًا حافلًا في تنفيذ خطوات إصلاحية من شأنها أن تعزز الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تحسن الاقتصاد المصري على نحو كبير بسبب قاعدة التمويل المحلية الكبيرة، وتجديد احتياطيات النقد الأجنبي.



وفي أبريل من هذا العام، رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى B2، قائلة إن الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة ستدعم حدوث تحسن تدريجي للاقتصاد المصري.