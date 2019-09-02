ضبط 643 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، صباح اليوم الاثنين، حملة أمنية مكبرة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين عن القانون، تحت رعاية اللواء محمد عمارة مدير أمن المحافظة.



وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن تنفيذ 643 حكمًا قضائيًا، وهم عبارة عن حكم جنايات، و93 حكم حبس جزئي، و19 حكم حبس مستأنف، و332 أحكام غرامات، بالإضافة إلى 198 مخالفات.



وحررت المحاضر اللازمة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وتم رفع المحاضر للتيابة العامة.



ويأتى ذلك فى إطار خطة مديرية امن أسوان، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.



