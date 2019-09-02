الصحة تشن حملات تفتيش على المدن الجامعية للتأكد من سلامة الأغذية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن شن حملات مرور على جميع الجامعات للتأكد من سلامة الأغذية بالمدن الجامعية وخزانات المياه قبل بداية العام الدراسى، حفاظًا على صحة الطلاب.



ومن جانبه أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أنه تم توجيه إدارات مراقبة الأغذية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بشن حملات للمرور على مطابخ ومطاعم ومخازن المدن الجامعية طوال العام والمرور على مخازن الموردين ووسائل نقل الأغذية للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وذلك قبل بداية العام الدراسى.



وأضاف لـ "الدستور"، أنه يتم التفتيش على مخازن الأغذية بالمدن الجامعية للاشتراطات الصحية، والتأكد من استيفاء وسائل نقل الأغذية للاشتراطات الصحية، كما يتم التفتيش على مخازن الموردين الموجودة بالمحافظة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة وسحب العينات الدورية وإرسالها للفحص بالمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.



وأوضح عيد، أن إدارات مراقبة الأغذية تتأكد من استيفاء مطابخ ومطاعم وكافيتريات المدن الجامعية للاشتراطات الصحية، والتأكد من أن جميع العاملين بمطابخ ومطاعم وكافيتريات المدن الجامعية يحملون شهادات صحية سارية المفعول.



وأشار إلى أنه يتم التنسيق بين إدارة مراقبة الأغذية وصحة البيئة بالمديريات فى كافة المحافظات للتأكد من سلامة خزانات المياه بالمدن الجامعية ومطابقتها للاشتراطات الصحية ومصدر المياه وسحب العينات اللازمة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك التأكد من استيفاء دورات المياه بالمدن الجامعية للاشتراطات الصحية المطلوبة وتوافر المنظفات والمطهرات والمناشف الورقية على أحواض غسيل الأيدي.