31.5 مليار ريال قيمة التداولات على أسهم شركات الخسائر المتراكمة

بلغت قيم التداولات على أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة في سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 31.45 مليار ريال، لتشكل بذلك 7.2 % من إجمالي التداولات البالغة 438.9 مليار ريال.



وشكلت الأسهم المتداولة لتلك الشركات نحو 13.9 % من إجمالي الأسهم المتداولة في السوق الرئيسة، حيث تم تداول نحو 2.36 مليار سهم خلال النصف الأول من 2019، مقارنة بإجمالي السوق عند 17 مليار سهم.



وفقا لتحليل استند إلى بيانات "تداول"، فإن عدد الشركات ذات الخسائر المتراكمة التي تم التداول عليها خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 20 شركة، من أصل 22، حيث توجد شركتان موقوفتان عن التداول.



وشكلت تلك التداولات أحجاما مرتفعة في بعضها مقارنة بالأعوام السابقة لها، كذلك تم تسجيل بعض المستويات المتدنية من التداولات، فيما لا تزال تلك الشركات تعمل على تعديل وضعها المالي من خلال خفض أو رفع رؤوس أموالها.



وشمل التحليل تداولات الشركات الخاسرة التي أنهت النصف الأول من العام الجاري ولم تنته من خفض خسائرها دون 20%.



وسجلت أسهم كل من شركتي أميانتيت ومجموعة السريع تداولات مكثفة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما سجلت تداولات كل من شركتي وفرة وأنعام القابضة وكذلك شركة السعودية للأسماك تداولات منخفضة خلال الفترة مقارنة بتداولاتها خلال العامين الماضيين.



وتركزت التداولات على الأسهم ذات الخسائر المتراكمة لأسهم شركة زين السعودية، حيث استحوذت على 20.3 ف% من إجمالي التداولات على تلك الشركات، بقيمة بلغت 6.39 مليار ريال، عبر تداول 624.8 مليون سهم.



في حين جاء ثانيا سهم شركة السعودية للأسماك بتداولات بلغت 5.37 مليار ريال بنسبة استحواذ بلغت 17.1 %، حيث تم تداول 82.3 مليون سهم.



ثالثا، جاءت أسهم شركة وفرة بإجمالي تداولات 2.67 مليار ريال، بنسبة بلغت 8.5 % من إجمالي التداولات على الشركات الخاسرة، حيث تم تداول نحو 83.5 مليون سهم.



وبشكل إجمالي فقد شكلت التداولات على أسهم ذات الخسائر المتراكمة من 20 في المائة وحتى 35 % على نحو 54.6 % من إجمالي التداولات على الشركات الخاسرة، حيث بلغت نحو 17.16 مليار ريال.



فيما شكلت التداولات على الشركات ذات الخسائر من 35 % وحتى 50 في المائة على نحو 29.6% من إجمالي التداولات على الشركات الخاسرة وبنحو 9.3 مليار ريال.



بينما استحوذت الشركات ذات الخسائر أعلى من 50 % على نحو 15.8%، بما يعادل نحو 4.98 مليار ريال.