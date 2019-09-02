مقتل أحد أفراد الحشد الشعبي في هجوم لتنظيم داعش شمال بغداد

قتل أحد أفراد قوات الحشد الشعبي وأصيب آخران في هجوم لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي الذي استهدف موقعًا لهم قرب مدينة سامراء جنوب محافظة صلاح الدين شمال بغداد، بحسب مصدر أمني عراقي.



وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين لوكالة أنباء "شينخوا" اليوم الاثنين، إن مجموعة من مسلحي داعش هاجمت بعد منتصف الليلة الماضية موقعا لقوات "سرايا السلام" المنضوية في الحشد الشعبي في منطقة "الزور" شرقي مدينة سامراء (40 كم) جنوب تكريت.



وأضاف أن المسلحين اشتبكوا مع قوات الحشد بمختلف أنواع الأسلحة، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الحشد واصابة اثنين آخرين بجروح، فيما فر المهاجمون الى جهة مجهولة.



وتابع البازي، أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة والحشد بدأت عملية تفتيش واسعة في المنطقة لتعقب المهاجمين.





