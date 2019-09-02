3.1 تريليون دولار صادرات دول "العشرين"

أظهر تقرير صادر عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي السعودي، تراجع واردات السعودية 11.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين بلغت صادرات مجموعة العشرين نحو 3.1 تريليون دولار.



وواصلت تجارة البضائع الدولية في مجموعة العشرين المعدلة موسميا، المعبر عنها بالدولار الأمريكي، اتجاهها الهبوطي في الربع الثاني من عام 2019.



وبحسب التقرير فإنه بدءا من الفصل الثاني من 2016 بدأت صادرات مجموعة العشرين في الصعود التدريجي دون انقطاع حتى بلغت قيمة الصادرات ذروتها (بين الفصل الرابع من 2011 والفصل الثاني 2018) لتصل إلى 3.8 تريليون دولار.



وحافظت الصادرات على مستواها هذا تقريبا حتى الفصل الرابع من 2018 حيث بدأ المؤشر في الهبوط ليصل إلى نحو 3.1 تريليون دولار في الفصل الثاني من 2019.



وتقلصت الصادرات 1.9% والواردات 0.9%.



وشمل هذا الاتجاه العام أغلب الدول الأعضاء في المجموعة.



كما تقلصت صادرات الصين 5.3% (الآن عند أدنى مستوى لها منذ الفصل الرابع 2017) و1.1% في الولايات المتحدة (أدنى مستوى لها منذ الفصل الأول 2018).



وزادت الواردات زيادة طفيفة في كلا البلدين (0.6 % في الصين و0.3% في الولايات المتحدة)، بسبب استئناف التجارة الثنائية بين الطرفين.



وقالت المنظمة إنه يمكن أن يعزى هذا الانتعاش إلى التخزين المتوقع للتدابير التعريفية، التي طبقتها الولايات المتحدة في 10 مايو والتدابير الانتقامية الصينية، التي نفذت في 1 يونيو.



ويكشف تقرير المنظمة ارتفاع الصادرات الأمريكية إلى الصين والواردات من الصين 2.7% و0.2% على التوالي في الربع الثاني من 2019 (لكنها لا تزال أقل بكثير من الذروة، التي بلغتها في الربع الثالث من 2018، بنسبة 17.4% للصادرات و10.7% للواردات).

وفي الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، انخفضت الصادرات والواردات 1.7% و2.3% على التوالي.



وتراجعت صادرات فرنسا 0.3% والواردات 0.7%، بينما انخفضت صادرات ألمانيا 3.0% والواردات 1.7%.



وانخفضت واردات إيطاليا 0.6% (هو الانخفاض الفصلي الخامس على التوالي)، على الرغم من أن صادراتها ارتفعت بشكل متواضع بنسبة 0.1%.



ويقول التقرير إنه وسط الشكوك العالقة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سجلت بريطانيا انكماشا كبيرا في الصادرات (ناقص 7.1%) والواردات (ناقص 12.6%).



وفي روسيا، انخفضت الصادرات 7.4%.



وفي كوريا، تقلصت الصادرات 1.6%، وهو الانخفاض الفصلي الثالث على التوالي، وهي الآن أقل 12.3% من الذروة الأخيرة في الربع الثالث من 2018.



أما في الأرجنتين فانخفضت الواردات 6.4%، وهو ما يعادل انخفاضا بمقدار الثلث عن أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة، مع انخفاض قيمة البيزو الأرجنتيني 12.5% مقابل الدولار الأمريكي (86.7% خلال الأرباع الأربعة الأخيرة). كما انخفضت واردات تركيا 6.4%، مع استمرار انخفاض الليرة التركية 9.5%، مقابل الدولار في الربع الثاني من 2019.



ولم يشهد سوى عدد قليل من اقتصادات مجموعة العشرين زيادة في صادراتها من السلع في الربع الثاني من 2019: أستراليا 6.3%، كندا 6.4%، المكسيك 2.4%، اليابان 0.2%.



ومن ناحية القيمة بالدولار، بلغ معدل صادرات دول مجموعة العشرين نحو 3.5 تريليون دولار بين 2012 و2014، قبل أن تبدأ الهبوط التدريجي بدءا من نهاية 2014، لتصل إلى 3.3 تريليون دولار في نهاية الفصل الثاني 2015، وهكذا حتى وصلت إلى أدنى مستوى بلغ ثلاثة تريليونات دولار بين نهاية 2014 والنصف الثاني من 2019.