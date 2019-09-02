إنتاج النفط الروسي يصعد لأعلى مستوى منذ مارس

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن إنتاج روسيا من الخام ارتفع في أغسطس إلى 11.294 مليون برميل يوميا ليتجاوز المستوى الذي تعهدت موسكو بكبح الإنتاج عنده بموجب اتفاق مع منتجين آخرين، مسجلا أعلى مستوى منذ مارس.



وأظهرت بيانات وزارة الطاقة أن الإنتاج ارتفع إلى 47.763 مليون طن في أغسطس، من 47.149 مليون في يوليو.



وبلغت الصادرات عبر خطوط الأنابيب 4.610 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، مقابل 4.609 مليون في يوليو.



يأتي ذلك عقب تقرير أفاد بأن أوبك رفعت إنتاجها في أغسطس وذلك لأول مرة هذا العام، نتيجة زيادة الإمدادات من العراق ونيجيريا التي طغت على أثر تخفيضات السعودية أكبر دولة مصدرة للخام في العالم والخسائر الناجمة عن العقوبات الأمريكية على إيران.



وبموجب الاتفاق المبرم بين أعضاء منظمة أوبك ومنتجين آخرين خارجها، اتفقت روسيا على خفض الإنتاج 228 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر 2018، وهو مستوى الأساس لتخفيضات الإنتاج.



ووفقا لحسابات رويترز، ينبغي لروسيا أن تكبح الإنتاج عند نحو 11.17-11.18 مليون برميل يوميا، على أساس أن الطن يعادل 7.33 برميل.