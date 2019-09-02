الأرجنتين تفرض قيودا على الصرف بالعملات الأجنبية لتهدئة الأسواق

أعلنت الأرجنتين الأحد فرض قيود على الصرف بالعملات الأجنبية وذلك في نهاية أسبوع مضطرب في أسواق المال شهد تراجعا حادا في سعر البيزو.



وسيتعين على جهات التصدير الحصول على إذن من البنك المركزي قبل شراء عملات أجنبية، وفقا للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية.

وفي إجراءات أخرى، سيتطلب تحويل مبالغ مالية إلى الخارج إذنا حكوميا. ولا يسمح للفرد بشراء أكثر من 10 آلاف دولار شهريا.



لكن لم تفرض قيودًا على عمليات السحب بالدولار من الحسابات المصرفية -- وهو إجراء مطبق منذ أواخر 2001 وانطلاق شرارة أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخ الأرجنتين.



وستطبق جميع الإجراءات الجديدة حتى 31 ديسمبر.



وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد الشهر الماضي بعد الهزيمة التي مني بها الرئيس ماوريتسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل.