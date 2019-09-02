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اقتصاد

للسنة السابعة.. مبيعات هيونداي وكيا تتجاوز تويوتا وهوندا في أوروبا

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:43 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تمتع شركة هيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها بشعبية أكبر من مجموعة تويوتا اليابانية في أوروبا الغربية.

وتحافظ الشركتان على الاتجاه التصاعدي لمدة 7 سنوات و6 أشهر إلى الآن بعد أن تجاوز مجموع مبيعاتهما مجموع مبيعات تويوتا ولكزس وهوندا اليابانية.

وقالت هيونداي موتور في يوم 1 سبتمبر إن مجموع مبيعات هيونداي وكيا بلغ 552،701 وحدة في النصف الأول من العام في السوق الأوروبي، منها 284،396 وحدة لـ "هيونداي" و268،305 وحدات لـ "كيا"، أي أكثر بمقدار 70 ألف وحدة من مجموع مبيعات مجموعة تويوتا وشركة هوندا (481،471 وحدة).

وبلغت مبيعات تويوتا بمفردها 387،360 وحدة وهذا أعلى من مجموع المبيعات المنفصل لهيونداي وكيا، إلا أن مجموع مبيعات تويوتا ولكزس التابعة لها (27،510 وحدات) وهوندا (66،601 وحدة) أقل من مجموع المبيعات الإجمالية لهيونداي وكيا معا.

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