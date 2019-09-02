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عالم

كوريا الجنوبية وتايلاند تعقدان محادثات لتعزيز التعاون اليوم

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:42 ص
جريدة الدستور
وكالات
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من المقرر أن يعقد الرئيس مون جيه-إن محادثات قمة مع رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا صباح يوم 2 سبتمبر (بتوقيت تايلاند) لمناقشة سبل تعزيز التعاون في الصناعات المستقبلية استجابة للثورة الصناعية الرابعة.

كما من المقرر إجراء مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس مون ومراسم التوقيع على مذكرات التفاهم ومؤتمر صحفي مشترك.

وخلال محادثات القمة، من المتوقع أن يؤكد الرئيس مون على أهمية مضافرة الجهود لخلق محركات نمو جديدة في مجال الصناعات التقنية الفائقة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يذكر أن "جو هيونغ-تشول" المستشار الاقتصادي للرئيس مون صرح في مؤتمر صحفي الشهر الماضي بأن كوريا الجنوبية تسعى من خلال الزيارة المعنية لوضع إطار مؤسسي للتعاون بين البلدين وخلق زخم للتعاون بين شركاتهما.

كما من المتوقع أيضا أن يدعو الرئيس مون تايلاند التي تتولى منصب رئاسة آسيان لهذا العام، إلى التعاون لإنجاح القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية وآسيان والقمة الأولى بين كوريا الجنوبية ودول الميكونغ والمخطط عقدهما في نوفمبر من العام الجاري في المدينة الساحلية الكورية بوسان.

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