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اقتصاد

3.6 مليون برميل يوميا صادرات العراق النفطية في أغسطس

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:41 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفعت صادرات العراق من النفط الخام إلى 3.603 مليون برميل يوميا في أغسطس، مقارنة بـ3.566 مليون برميل في الشهر السابق.

وبحسب "رويترز"، ذكرت وزارة النفط العراقية أمس أن صادرات الخام من موانئ البصرة في جنوب العراق بلغت 3.468 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 3.435 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو).

وأضاف البيان أن شحنات النفط من حقول كركوك في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي بلغت 105 آلاف برميل يوميا في المتوسط.
واستأنف العراق ضخ إمدادات النفط إلى الأردن بالشاحنات، إذ بلغ إجمالي حجم الشحنات التجريبية 3480 برميلا.

وحسبما ذكر عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، فإنه من المتوقع أن ترتفع الأحجام تدريجيا إلى مستوى الشحنات المتفق عليه البالغ عشرة آلاف برميل يوميا.

وكان العراق والأردن قد أبرما اتفاقا جديدا بشأن تجارة النفط والسلع في اجتماع عقد في فبراير بين رئيسي وزراء البلدين على الحدود المشتركة بينهما.

وتوقفت صادرات النفط المنقولة بالشاحنات من العراق إلى الأردن في 2014 بسبب تدهور الوضع الأمني في غرب العراق.

وأفادت الوزارة أن متوسط سعر البيع في أغسطس بلغ 56.77 دولار للبرميل، ما يولد إيرادات بنحو 6.341 مليار دولار.

وينتج العراق كميات دون مستوى طاقته الإنتاجية القصوى البالغ نحو خمسة ملايين برميل يوميا، تمشيا مع اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين منظمة أوبك وحلفائها مثل روسيا بهدف دعم الأسعار. وأعلنت وكالة الطاقة الدولية في دراسة صدرت خلال أبريل الماضي أن العراق يسير في الاتجاه الصحيح لإنتاج ما يقارب ستة ملايين برميل نفط خام يوميا بحلول عام 2030، ما سيجعله ثالث أكبر مصدر للنفط عالميا، مضيفة أن إنتاج بغداد خلال العقد المقبل قد يزداد بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا ليصل إلى 5.9 مليون برميل يوميا.

لكن الوكالة الدولية أقرت بجملة من المعوقات، التي قد تعوق تحقيق توقعاتها، بما في ذلك ظروف سوق النفط العالمية، والاستثمار الأجنبي في العراق، والاستقرار السياسي، وإمدادات المياه الثابتة الضرورية لإنتاج النفط.

ويعد العراق حاليا خامس أكبر منتج للنفط في العالم، وثاني أكبر المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

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