برلمان كوريا الجنوبية يفتتح جلسته الاعتيادية اليوم

يستعد البرلمان الكوري الجنوبي إلى افتتاح جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين مع احتمالات بمواصلة الأحزاب المتنافسة نزاعاتها حول مقترح الموازنة الحكومية بقيمة 513.5 تريليون وون (424 مليار دولار أمريكي) بالإضافة إلى مشاريع قانون إصلاحية أخرى.



من المقرر أن تفتتح الجلسة الاعتيادية في الساعة الـ2 بعد ظهر اليوم وسط توترات سياسية متصاعدة حول الجدول الزمني المحدد لجلسة استماع "جو كوك" المرشح لمنصب وزير العدل والذي أثيرت حوله الكثير من مزاعم الفساد في الفترة الأخيرة.



يشار إلى أن المجلس التشريعي الوحيد بالبلاد يفتتح جلسته الاعتيادية في سبتمبر من كل ولمدة 100 يوم.



وتعد هذه الجلسة الأخيرة للبرلمان الوطني العشرين حيث من المقرر إجراء انتخابات عامة في أبريل من العام المقبل.



وسيلتقي رئيس البرلمان "مون هي-سانغ" وممثلي الأحزاب بما في ذلك ما يشمل الحزب الديمقراطي الحاكم وحزبي المعارضة الرئيسيين، في وقت لاحق من اليوم لمناقشة جدول المواعيد المفصل للجلسة الاعتيادية وموعد عقد جلسة الاستماع الخاصة بـ"جو".