هونج كونج على حافة الهاوية بعد اشتباكات مطلع الأسبوع

واجهت شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج متظاهرين في محطات للمترو اليوم الاثنين، وذلك في مشاهد متوترة بعد عطلة نهاية الأسبوع التي كثف المحتجون خلالها نضالهم من أجل الديمقراطية في المدينة الخاضعة للحكم الصيني والتي عيش أكبر أزماتها السياسية منذ عقود.



ودعا المحتجون إلى إضراب عام اليوم لكن المدينة تعود إلى الهدوء النسبي فيما يبدو حيث فتحت المحلات أبوابها وأعيد تشغيل القطارات وتوجه الموظفون إلى مكاتبهم في مختلف أنحاء المركز المالي العالمي.



وأغلقت مدارس ابتدائية كثيرة أبوابها بسبب التحذير من إعصار في حين توجه الأطفال الأكبر سنا إلى مدارسهم مرتدين قبعات واقية. ومن المتوقع أن يتغيب طلاب الجامعة الذين يتزعمون الاحتجاجات عن محاضراتهم للمشاركة في مظاهرات في وقت لاحق اليوم.



وقالت بائعة فاكهة تدعى تشيري ليونج (47 عاما) وهي ترتب ثمار البرتقال والبطيخ "لا، لن نشارك في الإضراب. نحن بحاجة إلى المال في هذه الأوقات".