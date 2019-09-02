فلاشينج ميدوز: الإصابة ترغم ديوكوفيتش على الانسحاب أمام فافرينكا

حرمت الإصابة المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش من مواصلة حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وأرغمته على الانسحاب من الدور الرابع أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا بعد تأخره بمجموعتين.



وكان ديوكوفيتش المتوج بأربعة ألقاب كبرى في آخر خمس بطولات غراند سلام، قد عانى من ألم في كتفه الأيسر منذ بداية البطولة، وانسحب من لقائه ضد فافرينكا الأحد عندما كان متأخرا بنتيجة 6-4، 7-5 و2-1.



وقال الصربي المتوج بـ16 لقبا في البطولا الكبرى "إنه أمر محبط، محبط جدًا. بالطبع ليست المرة الاولى التي يصاب بها لاعب ويخرج من إحدى أكبر البطولات في الرياضة".



وتابع "كان الالم موجودًا منذ أسابيع، أحيانًا أشعر به أكثر وأحيانًا أخرى أقل، وقد تجرعت بعض المسكنات للقضاء عليه، وقد نجح الأمر أحيانًا وفي أحيان أخرى لا".



ورفض ابن الـ32 عامًا اعطاء تفاصيل عن الاصابة مكتفيًا بالقول "لقد انسحبت وقلت لكم أنه الكتف الايسر، ليس لدي شيء لأضيفه. لا أريد أن أتحدث عن إصاباتي، هذا أمر قلته في السابق والتزم به".



أما فافرينكا المتوج بلقب فلاشينج ميدوز 2016 بتغلبه في النهائي على ديوكوفيش، فاعتبر "إنها ليست أبدًا الطريقة التي ترغب في أن تنهي فيها المباراة، أنا آسف لنوفاك، إنه بطل رائع".