رئيس وزراء ماليزيا يبدأ زيارة رسمية إلى كمبوديا

وصل رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إلى كمبوديا اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون.



وسيجري مهاتير محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الكمبودي سامديتش تيكو هون سين في قصر السلام يوم الثلاثاء، مع التركيز على العلاقات الثنائية، وفقا لبيان وزارة الخارجية الكمبودية.



وقال البيان إن "الزعيمين سيتبادلان أيضا وجهات النظر حول الشؤون الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، مضيفا "بعد ذلك، سيترأس رئيسا الوزراء مراسم توقيع عدد من الوثائق وسيعقدان إعلانا صحفيا مشتركا".



وتعد ماليزيا خامس أكبر مستثمر أجنبي في كمبوديا خلال السنوات الخمس الماضية، وفقا لتقرير صادر عن مجلس تنمية كمبوديا.



وبحسب التقرير، اجتذبت كمبوديا إجمالي استثمارات قدرها 481 مليون دولار أميركي من ماليزيا خلال الفترة من 2014 إلى 2018.