مدرب سيرينا: لا أشعر بالندم على أحداث نهائي أمريكا 2018

تسبب حديث المدرب باتريك مراد أوجلو إلى سيرينا وليامز في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس العام الماضي في إثارة الجدل لكنه قال يوم الأحد إنه لو تكرر الأمر فلن يغير من تصرفه أي شئ.



وحصلت سيرينا على تحذير بسبب ارتكاب مخالفة تتعلق بتلقي التعليمات من مراد أوجلو من المدرجات خلال الهزيمة أمام نعومي أوساكا في المباراة النهائية.



وأسفر ذلك عن غضب عارم من سيرينا التي عوقبت بخصم نقطة بعد ذلك ثم بشوط كامل بسبب مخالفة اللوائح قبل أن تخسر في النهاية بمجموعتين متتاليتين أمام اليابانية أوساكا.



وقال الفرنسي مراد أوغلو للصحفيين "هل أشعر بالندم؟ لا بل شعرت أنها تعثرت في تلك اللحظة وحاولت المساعدة بالقيام بأشياء يفعلها الجميع في لعبة التنس".



وأضاف "سأفعل الأمر ذاته لو تكرر الأمر حقا وبنسبة 100 %".



ويتم السماح للمدربين بمنح النصائح في بطولات اللاعبات المحترفات لكن الأمر لا يكون كذلك في بطولات اللاعبين أو البطولات الأربع الكبرى.



ولاحظ الحكم كارلوس راموس أن مراد أوجلو منح تعليمات بالإشارة إلى سيرينا من مقعده في المدرجات في بداية المجموعة الثانية أمام أوساكا.



ونفت سيرينا، التي كانت في النصف الآخر من الملعب عندما أصدر المدرب الإشارات، أن تكون حصلت على أي نصائح تدريبية.



وفقدت سيرينا نقطة بعد ذلك بعدما حطمت مضربها ثم عوقبت بخسارة شوط كامل بعدما وصفت الحكم راموس بأنه "لص".



وقال مراد أوغلو إن 90 % من المدربين يتجاهلون قرار منع توجيه النصائح وأن الحكام "لا يهتمون كثيرا بذلك".



وأضاف "إنها أغبى لائحة. لا أعتقد أنه ينبغي معاقبتنا بسبب ذلك".. وتابع "لكن عندما لا يتعرض أي شخص تقريبا للعقوبة فلا أعتقد أنه من العدل حدوث ذلك لذا هل أشعر بالندم؟ لا. هل سأكرر الأمر غدا لو تطلب الأمر؟ نعم".