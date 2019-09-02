سكك الحديد الصينية: 735 مليون رحلة أثناء ذروة السفر في الصيف

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الشركة الصينية للسكك الحديدية، مشغل سكك الحديد الوطني، أن المزيد من الصينيين سافروا عن طريق سكك الحديد أثناء ذروة السفر الصيفي المختتمة للتو.



وذكرت الشركة أن إجمالي 735 مليون رحلة مسافر عبر السكك الحديدية في الصين أجريت أثناء الفترة بين أول يوليو و31 أغسطس، بزيادة 10.4 في المائة على أساس سنوي.



وحسب الشركة، شهدت البلاد 13.69 مليون رحلةمسافر عبر سكك الحديد في 24 أغسطس وحده، مسجلة رقما يوميا عاليا أثناء هذه الفترة.



وفي الفترة نفسها، سعت سلطات السكك الحديدية إلى ضمان حركة آمنة وسلسة في أنظمة سكك الحديد عبر وضع خطط طوارئ معنية، على الرغم من الظروف القاسية الناتجة عن الأعاصير والأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية والطينية في أجزاء من البلاد.



وتشكل ذروة السفر الصيفي التي امتدت بين أول يوليو إلى 31 أغسطس هذا العام اختبارا لنظام سكك الحديد في البلاد.



وأثناء هذه الفترة، قام طلبة المعاهد والجامعات بالسفر بين بلداتهم والجامعة أثناء العطلة الصيفية، بينما تستقبل الدولة موسما مزدحما للسياحة والراحة.