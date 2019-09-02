زلزال يدمر باغودات ومدارس في ميانمار دون خسائر بشرية

قال قسم الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الإعلام في ميانمار اليوم الاثنين إن زلزالا متوسط القوة دمر بعض الباغودات والأديرة والمباني المدرسية في منطقة ساجاينغ، لكنه لم يتسبب بوقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.



وهز الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر بلدات شويبو وخين يو ويي يو في منطقة ساجاينغ ليلة السبت.



وفي بلدة شويبو، دمر الزلزال باغودا وكلية حكومية للتكنولوجيا وبعض الأبنية الدينية، في حين شملت خسائره في بلدة يي يو انهيار 3 باغودات وسور منزل مكون من طابقين.



وفي بلدة خين يو، دمر الزلزال 35 باغودا و11 ديرا و8 مدارس ومسجدا واحدا ومكتبا إداريا و5 مساكن.



كما شعر السكان في مدينتي ماندالاي وبين وو لوين في منطقة ماندالاي ومونيوا وتشاونغ وو في منطقة ساجاينغ بقوة الهزة.



ووقعت سلسلة من الهزات الارتدادية في المناطق التي ضربها الزلزال. وأكدت إدارة مياه الري في البداية أن الزلزال لم يتسبب بأي أضرار للسدود حول مركز الزلزال.