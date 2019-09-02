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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:33 ص
جريدة الدستور
وكالات
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شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة طالت 13 مواطنا على الأقل، من الضفة.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر ثائر عزيز حلاحلة، وبهاء يوسف عرعر، بعد أن داهمت منزليهما في بلدتي خاراس وصوريف، والأسير المحرر يحيى صالح العمور، وغسان أبو هشهش من بلدة يطا ومخيم الفوار جنوبا، والأسيرين المحررين هاشم الرجوب ومحمد يوسف شاهين من بلدة دورا جنوب غرب المدينة، ونديم إبراهيم صبارنة من بلدة بيت أمر.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، قصي إياد مسالمة، من بلدة سنجل شمال رام الله، وهو طالب في جامعة بيرزيت.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين رشيد عبد الرحمن شتيوي (26 عاما)، وعبد الرحمن احمد شتيوي (20 عاما)، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر عياد الهريمي (25 عاما)، الذي لم يمضِ على إطلاق سراحه من سجون الاحتلال بضعة أشهر، والشاب مهند جبر عساكرة، بعد ان داهمت منزلي ذويهما في شارع الصف في المدينة.

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