رئيس وزراء أستراليا يفتتح رسميا مركز الخبرة الدولي في سيدني

قصّ رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون رسميا اليوم الاثنين، شريط مركز الخبرة الدولي، غربي سيدني.



وبموقعه في مطار غربي سيدني الدولي، والمقرر أن تبدأ أعمال الحفر الهندسية الرئيسية فيه في مارس 2020، سيوفر هذا المركز فرصة للسياح والمحليين للإطلاع عن قرب على أعمال المشروع الرائد، بقيمة 5.3 مليار دولار استرالي (3.57 مليار دولار أمريكي)، عند حدوثها.



قال موريسون "أتذكر عندما كنت شابا، كنا دائما نرغب برؤية ما الذي يجري في مثل هذه المشاريع".



وأضاف أن "هذه التجربة ستمكن جيلا كاملا من الشباب الاستراليين والشباب من منطقة غربي سيدني، لرؤية مستقبلهم يتكشف أمام أعينهم".



وقال "إن هذا المشروع ظل هاما جدا لمستقبل استراليا، ولمستقبل سيدني، ولكن الأكثر أهمية هو لمستقبل غربي سيدني".