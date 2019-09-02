نمو الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الربع الثاني

- أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين نمو الإنفاق الاستثماري للشركات اليابانية خلال الربع الثاني من العام الحالي، رغم تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، في الوقت الذي سجلت فيه الشركات اليابانية تراجعا ملموسا في أرباحها مقارنة بالعام الماضي.



وسجل قطاع التصنيع خلال أغسطس أكبر تراجع في أرباحه خلال السنوات الثلاث الماضية، على خلفية استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة، في حين كان مؤشر التوظيف، هو المؤشر الإيجابي الوحيد، وفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" اليوم.



من ناحيتها، ذكرت وزارة المالية اليابانية اليوم أن استثمارات الشركات في المصانع والآلات زادت بنسبة 9ر1% خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 7ر1% فقط.



وبحسب بيانات وزارة المالية تراجع الإنفاق الاستثماري للشركات الصناعية خلال الربع الثاني بنسبة 9ر6% في حين زاد الإنفاق الاستثماري للشركات غير الصناعية بنسبة 7% خلال الفترة نفسها.