استهلاك الصين من الغاز الطبيعي يواصل نموه قبل عام 2050

ذكر تقرير أن استهلاك الصين من الغاز الطبيعي سيحافظ على اتجاه النمو قبل عام 2050.



وصدر التقرير بشكل مشترك من قبل قسم النفط والغاز الطبيعي التابع لمصلحة الدولة للطاقة، ومعهد الموارد والسياسة البيئية التابع لمركز أبحاث التنمية بمجلس الدولة الصيني، ومركز البحوث الاستراتيجية لموارد النفط والغاز التابع لوزارة الموارد الطبيعية.



وسيصل استهلاك الصين الظاهر للغاز الطبيعي إلى حوالي 310 مليارات متر مكعب في عام 2019، بزيادة حوالي 10 بالمائة عن العام الماضي، وفقا للتقرير.



وفي عام 2018، بلغ الاستهلاك الظاهر للغاز الطبيعي في البلاد 280.3 مليار متر مكعب، بزيادة 17.5 بالمائة على أساس سنوي، حيث تجاوز الحد الأقصى اليومي لاستهلاك الغاز مليار متر مكعب، وسجلت 10 مناطق على مستوى المقاطعة عن استهلاك الغاز الطبيعي بأكثر من 10 مليارات متر مكعب، بحسب التقرير.



وأشار التقرير إلى أن صناعة الغاز الطبيعي بالصين تواجه فرصا استراتيجية، حيث أنه من المنظور الدولي، يمثل الغاز الطبيعي 23 بالمائة من استهلاك الطاقة في العالم، ولا يزال لديها إمكانات نمو في المستقبل.



ومن المنظور المحلي، يتسارع إصلاح نظام النفط والغاز، حيث ستدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثابتة إلى النمو المطرد في الطلب على الطاقة، وفقا للتقرير.