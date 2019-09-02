الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 مواطنين من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثمانية مواطنين من محافظة الخليل.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدتي خاراس وصوريف شمال غرب الخليل، واعتقلت الأسير المحرر ثائر عزيز حلاحلة، والشاب بهاء يوسف عرعر، بعد مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يحيى صالح العمور والشاب غسان أبو هشهش من بلدة يطا ومخيم الفوار جنوبا، والأسيرين المحررين هاشم الرجوب ومحمد يوسف شاهين من بلدة دورا جنوب غرب المدينة، ونديم إبراهيم صبارنة من بلدة بيت أمر شمالا، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.