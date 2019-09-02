التجارة السعودية تضبط 12 مليون منتج مخالف

كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، عن ضبط 12 مليون منتج مخالف خلال الربع الثاني 2019، وذلك من خلال 88.73 ألف بلاغ عبر قنوات التواصل التي وفرتها، بمعدل 879 بلاغا يوميا.



وقالت، إن المخالفات شملت، المواد الغذائية، ومواد التجميل والعناية الشخصية، والمنظفات، والمواد الكهربائية والإلكترونية، وقطع الغيار، مبينة أن عدد البلاغات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 79.03 ألف بلاغ، فيما بلغ حجم المضبوطات أكثر من 20 مليون منتج.



وأوضحت، أن عدم توافر قطع الغيار والصيانة، وعدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان، وعدم الاسترجاع والاستبدال، جاءت في مقدمة البلاغات التي تلقتها.



إلى ذلك سجلت الوزارة خلال الأيام الخمسة الماضية أكثر من 2642 زيارة رقابية على متاجر بيع الأدوات المدرسية تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث ضبطت خلالها 170 مخالفة شملت، عدم وضع بطاقة السعر على البضاعة المعروضة، وعدم كتابة أحد البيانات التجارية على المنتج، والامتناع عن إعطاء فواتير، إضافة إلى اختلاف سعر الرف عن صندوق البيع (الكاشير)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.



وكشفت الجولات عن التزام 94% من المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك (نظام مكافحة الغش التجاري، نظام البيانات التجارية، ونظام العلامات التجارية).



وكانت واردات السعودية من الأدوات المدرسية ومستلزماتها، سجلت خلال العام الجاري قيمة أقل من العام الدراسي الماضي، على الرغم من زيادة وزن هذه المواد بحسب بيانات الهيئة العامة للجمارك السعودية التي أرجعت ذلك لنوعية الصنف ووزنه.



كما سجلت واردات العام الدراسي الجديد قيمة أقل مقارنة بالعام الماضي 2018، حيث بينت لـ"الاقتصادية" هيئة الجمارك، أن قيمة واردات المملكة من الأدوات المدرسية خلال النصف الأول 2019 بلغت نحو 318.73 مليون ريال، وبلغ وزنها نحو 19.25 مليون كيلوجرام، بينما بلغت خلال النصف الأول من العام الماضي 2018 نحو 717.35 مليون ريال، وبلغ وزن الكميات حسب الأصناف 14.64 مليون كيلو جرام.



وأشارت إلى أن أهم الدول التي تستورد منها المواد المدرسية ومستلزماتها هي، أمريكا، سويسرا، المملكة المتحدة، كوريا، تركيا، الصين، تايلاند، الإمارات، الهند، إندونيسيا، ماليزيا، والاتحاد الأوروبي.



وأكدت "التجارة"، أنها تقوم بحسب اختصاصها، بجولات رقابية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية، للتأكد من التزامها بأنظمة حماية المستهلك، وكذلك التحقق من عدم وجود مخالفات لأنظمة البيع، إضافة إلى التأكد من توافر المنتجات والسلع بكميات مناسبة.



ونفذت الوزارة مطلع العام الدراسي الماضي 2430 جولة تفتيشية على المكتبات والقرطاسيات في مختلف مناطق المملكة، وحررت الفرق الرقابية 130 مخالفة، في مقدمتها مخالفات عدم وضع بطاقة السعر على البضاعة المعروضة بواقع 92 مخالفة، تلتها مخالفة عدم كتابة أحد البيانات التجارية على المنتج، ثم الامتناع عن إعطاء فواتير، إضافة إلى مخالفات اختلاف سعر الرف عن النظام المحاسبي (الكاشير)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.