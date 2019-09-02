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اقتصاد

برلماني تركي: سياسات أردوغان سبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:16 ص
جريدة الدستور
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انتقد أونال تشيفيكوز النائب في البرلمان التركي ونائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" للشئون الخارجية، سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الخارجية والداخلية والتي تسببت في توتر العلاقات مع الغرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقال تشيفيكوز ـ في تصريحات أوردتها قناة (العربية الحدث) الاخبارية اليوم الاثنين ـ إن قرار عزل وزارة الداخلية التركية لرؤساء ثلاث بلديات أكراد ما هو إلا مظهر آخر من مظاهر انعدام حكم القانون في تركيا.

كما انتقد النائب التركي أوضاع حرية الصحافة في بلاده، قائلا "من الصعب أن نتحدث عنها اليوم، لأن ما يسود بدلا منها هو الخوف والقمع"، لافتا إلى أن العديد من الصحفيين والأكاديميين والكتاب وصناع الرأي ونشطاء المجتمع المدني يقبعون في السجون في ظروف غير إنسانية، ودون وجود تهم مباشرة ضدهم".

وأضاف:"لقد ألغى النظام الرئاسي الجديد الفصل بين السلطات في البلاد، وقد نتج عنه رئاسة تنفيذية مسيطرة ومهيمنة على السلطتين القضائية والتشريعية، بالإضافة إلى أنه بات من المعروف أن الرئاسة تهيمن بشكل كامل على القطاع الأمني أيضا".

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