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الثقافة

21 أكتوبر.. انطلاق مهرجان بني غازي للمسرح المغاربي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:56 ص
جريدة الدستور
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تنظم "المؤسسة الدولية للإعلام والثقافة والفنون" الدورة الأولى لـ"مهرجان بني غازي للمسرح المغاربي" (دورة الفنان الراحل علي خليل الجهاني) من 21 إلى 28 أكتوبر المقبل.

وذكرت المؤسسة في بيان صحفي أن هذه الدورة ستشهد مشاركة فرق مسرحية من ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا، بالإضافة إلى حضور ضيوف من مصر والأردن والإمارات، والسعودية والعراق.

وكان رئيس المؤسسة الفنان سعد محمد المغربي أصدر قرارات عدة تخص تنظيم هذه الدورة من بينها قرار بشأن تكليف الفنان رافع نجم مديرا للدورة الأولى لمهرجان بني غازي للمسرح المغاربي وقرار بشأن اختيار إبراهيم مفتاح العريبي رئيسا فخريا للدورة نفسها.
وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من المغربي رئيسا، وعضوية كل من خليل العريبي وسالم عيسى وعلي الفلاح وعزالدين المهدي ومحمد الصادق وأسامة السحاتي والطيب الطيرة وعاشور بوشوق.

وعلي الجهاني، (1984- 2015)، إضافة إلى كونه ممثلاً فهو مخرجٌ وكاتب مسرحي وسينمائي، ومعدٌّ ومقدم برنامج. أول بطولة له في التلفزيون كانت من خلال سلسلة "ودَك تضحك ودَك تبكى"، من تأليف كاريمان جبر. وهو كذلك أحد مؤسسي فرقة "منتدى المتحدين"، وقدم معها مسرحية "صندوق العجائب"، وقدم مع "منتدى المواهب" مسرحية "ليبيا النهار".

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