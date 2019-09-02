رئيس تحرير "ميريت" يناقش جهود المستشرقين في قراءة التاريخ الإسلامي

صدر العدد التاسع، من مجلة "ميريت الثقافية" الإلكترونية عن "دار ميريت للنشر"، بالقاهرة ويرأس تحريرها الشاعر سمير درويش، الذي كتب الافتتاحية بعنوان "صراع المساحات بين العقلاني والغيبي في الخطاب الإسلامي"، جاء فيها: "أتصور أن جهود المستشرقين في قراءة النصوص والخطابات الإسلامية المتعددة ليست شرًا كلها، وأن إعراض المسلمين عن تلك الجهود جملة، واتهامها بالضلال والتضليل والافتراء والاختلاق؛ يضيِّعُ عليهم فرصة لرؤية ثانية عميقة لعلهم يجدون ما يعينهم في تنقية الخطاب الديني من حمولاته الفاسدة".



تضمن باب "نون النسوة" ملفًا عن إبداع القاصة والروائية المصرية سمر نور، ضمَّ مقالات ثلاثة: "رواية "الست"... رصد أعماق المرأة في إطار من عالم جديد" لمحمد سليم شوشة، "معراج ومحلة بلا شروط" للناقدة اللبنانية لنا عبد الرحمن، "فن القصة القصيرة عند سمر نور" للناقد العراقي سمير طاهر، وفصلًا من رواية لم تنشر لسمر نور بعنوان "ما رواه الجني".



في باب "تجديد الخطاب" مقال لمحمد داود بعنوان "السمات العامة للرجعية الدينية في مصر".. وفي باب "حول العالم" ترجم عاطف محمد عبد المجيد قصة للكاتبة الرواندية بياتا أوموبياي ميريس. وترجمت دينا نبيل فصلًا من مذكرات الكاتبة الصينية ري يانغ بعنوان "وحش القرد العجوز".



وفي باب "ثقافات وفنون" حوار أجرنه رشا حسني مع الروائي الفلسطيني يحيى يخلف، جاء فيه على لسانه أن "الأدب العربي انتشر بعد نوبل محفوظ لكنه لم يشكل ظاهرة". وفي "تراث الثقافة" تعيد المجلة نشر مقال جابر عصفور "يوسف إدريس... ذكريات ومشاحنات" الذي سبق نشره في مجلة "العربي" الكويتية، في ايار (مايو) 2003. وفي "رأي" مقالان: "متى نعترف بالفيلسوف العربي؟" لحمدي مهران، و"لغة المعنى وحدود العالم عند فتغنشتاين" لسامي محمود إبراهيم (من العراق). تضمن العدد قصائد للشعراء: شربل داغر صلاح بوسريف، ياسر عبد اللطيف، هدى حسين، حسين حبش، زهرة يسري، إبراهيم حسو، رضوى فرغلي، جابر بسيوني، أسامة بدر، سالي علي، سراج الدين الورفلي، هاني الصلوي، وباقر علي الأسدي. كما تضمن قصصًا لكل من: عمار علي حسن، أشرف الصباغ، غفران طحان، عثمان أحمد حسن، عبد القادر لحميني، غادة أحمد، ناصر سالم الجاسم، وشريف عبد المجيد.



يذكر أن هيئة تحرير المجلة تتكون من سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، رنا أشرف (التنفيذ الفني)، ومجلس التحرير: حمدي أبو جليل، حامد عبد الصمد، محمد داود، وصاحبَت العددَ لوحاتُ الفنان الإسباني ديدييه لورنسو.