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شرطة إقليم بابوا الإندونيسى تحظر التظاهرات التى قد تشيع الفوضى

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:21 ص
شرطة إقليم بابوا
شرطة إقليم بابوا الإندونيسي
وكالات
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حظرت الشرطة في إقليم بابوا الإندونيسي، اليوم الإثنين، تظاهرات يمكن أن تشيع "الفوضى" في أعقاب أسبوعين تقريبًا من الاحتجاجات في المنطقة الواقعة في أقصى شرق الأرخبيل الإندونيسي.

وصدرت أوامر الحظر غداة إعلان الشرطة عن اعتقال عشرات الأشخاص على خلفية اندلاع أعمال شغب في عاصمة الإقليم جايابورا.

وقالت الشرطة، في الأمر الذي نشرته على "تويتر": "يحظر على الجميع تنظيم تظاهرات والتعبير بشكل علني عن آراء يمكن أن تثير الفوضى وتؤدي إلى إلحاق أضرار وإحراق مرافق عامة".

وتشهد مقاطعة بابوا الفقيرة أعمال تمرد متقطعة ضد حكم جاكرتا منذ عقود.

وقالت إندونيسيا، في وقت سابق، إنها سترسل تعزيزات قوامها 2500 عنصر من الشرطة والجيش إلى بابوا لدعم 1200 عنصر كانت قد نشرتهم في أعقاب اضطرابات اندلعت على خلفية توقيف عشرات الطلاب البابويين في جاوة وتعرضهم لشتائم عنصرية، إضافة إلى دعوات مطالبة بالاستقلال.

وقام الخميس الماضي أكثر من ألف متظاهر برشق الحجارة وإشعال النيران في متاجر ومبنى حكومي في جايابورا، وجاءت الأحداث غداة مواجهات دامية في منطقة أخرى من الإقليم الذي يتشارك حدودًا مع بابوا غينيا الجديدة المستقلة.

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