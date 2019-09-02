"فاو فولكس" تستدعى 130462 سيارة من السوق الصينية

بدأت شركة فاو فولكس فاجن (مشروع صيني-ألماني مشترك) استدعاء 130462 سيارة من طراز أودي كيو 3 من السوق الصينية؛ بسبب عيوب فيها، حسبما أفاد منظم السوق بالبلاد.



وذكرت مصلحة الدولة لتنظيم السوق، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الاستدعاء الذي بدأ في 29 أغسطس الماضي، تضمن طرازات معينة من أودي كيو 3 تم تصنيعها في البلاد خلال الفترة بين 2 ديسمبر 2015 و29 مارس 2019.



ووفقًا للبيان، فقد يؤدي التكوين غير الصحيح مع برنامج التشخيص بين وحدات التحكم في جسم المركبات وبرامج تشغيل ضوء إل يي دي إلى مخاطر تتعلق بالسلامة.



وقال البيان: "إن الشركة ستقوم بترقية برنامج وحدات التحكم بجسم السيارات المعيبة مجانًا".