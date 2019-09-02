ديوكوفيتش ينسحب من أمريكا المفتوحة بسبب إصابة بالكتف

توقفت رحلة نوفاك ديوكوفيتش للدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد انسحابه من مباراته في الدور الرابع أمام ستانيسلاس فافرينكا بسبب إصابة في الكتف وكان السويسري فافرينكا يتقدم 6-4 و7-5 و2-1 في آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام قبل انسحاب منافسه الصربي المصنف الأول عالميا ليضمن بذلك الظهور في دور الثمانية.



وخرج ديوكوفيتش وسط صيحات استهجان من المشجعين في استاد آرثر آش بينما قابل اللاعب الصربي ذلك بالتصفيق.



وبعد خسارة المجموعة الثانية طلب ديوكوفيتش الخضوع للعلاج في كتفه وجلس دون ارتداء قميص في جانب الملعب.



وعاد ديوكوفيتش للعب لكنه بدا متأثرا بالإصابة قبل أن يذهب إلى الحكم ويعلن انسحابه بعد الشوط الثالث في المجموعة الثالثة.



وقال فافرينكا "ليست هذه الطريقة التي يريد بها المرء إنهاء مباراة. أشعر بأسف كبير من أجل نوفاك وهو صديق رائع".



وظهرت إصابة الكتف الأسبوع الماضي وكاد ديوكوفيتش أن يخرج من الدور الثاني يوم الأربعاء لكن بدا أن اللاعب البالغ عمره 32 عاما تعافى يوم الجمعة عندما فاز بثلاث مجموعات متتالية وضمن الظهور فيردور الستة عشر.



وقال ديوكوفيتش للصحفيين "لا أريد الحديث عن إصاباتي، لقد قلت ذلك في الماضي وألتزم بهذا الأمر".



وسيلعب فافرينكا مع الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الخامس الذي تفوق على الألماني دومينيك كوبر الصاعد من التصفيات ليبلغ دور الثمانية في بطولة كبرى لأول مرة في مسيرته.