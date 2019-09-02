بوتين يكشف عن فوائد الجودو فى السياسة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اعتقاده أن الشغف المشترك برياضة الجودو بينه وبين رئيس منغوليا خالتماجين باتولجا يسمح لهما بالتناغم في موجة واحدة والحفاظ على حوار فعال.



وقال في مقابلة مع صحيفة Odriyn Sonin المنغولية تم نشرها اليوم على موقع الكرملين، إن المصالح المشتركة وطريقة التفكير المتماثلة ساعدت بشكل بناء في معالجة القضايا الملحة، وكذلك تحقيق النجاح في تنفيذ المشاريع الواعدة.



في الوقت نفسه، أوضح بوتين أن الجودو بالنسبة له ليس مجرد رياضة وحسب، إذ أن الفنون القتالية تعزز قوة الإرادة لدى ممارسها، وتعلمه احترام الآخرين، وتعطيه القدرة على تحمل الضربات.



واعتبرت صحيفة إلموندو الإسبانية في أغسطس الفائت أن الرئيس الروسي وهو في السادسة والستين من عمره يبدو أصغر من عمره بـ10 أعوام على الأقل، وقالت إن بوتين حافظ على لياقته وشبابه حتى وهو في سن الـ66 وتمكن من الاحتفاظ بمظهر جيد ووسيم بفضل النوم الكافي والتغذية المناسبة وممارسته الرياضة وإعراضه عن تناول الكحول.



وكتبت الصحيفة أن بوتين هو "الرئيس الأكثر شغفا بالرياضة بين كل الذين تربعوا على سدة الكرملين طوال تاريخه".



ويمارس بوتين فنون القتال الشرقية منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، ويحمل لقب "ماستر" في رياضة الجودو والسامبو، وأصبح في عام 2006 الرئيس الفخري لاتحاد الجودو الأوروبي، وفي عام 2010 حصل على شهادة "دكتوراة في الجودو" من جامعة يونغ الكورية الجنوبية، ولديه حزام أسود في الكاراتية.