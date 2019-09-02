تراجع إنفاق الشركات اليابانية بنسبة 6.9% فى الربع الثانى

أعلنت اليابان اليوم الاثنين، أن استثمارات الشركات المصنعة في البلاد تراجعت بنسبة 6.9% عن نفس الفترة من العام السابق إلى 3.6 تريليون ين (34 مليار دولار) خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أول انخفاض منذ عامين وسط حالة من الغموض الاقتصادي ناجمة عن الحرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة.



وقالت وزارة المالية اليابانية إن إجمالي استثمارات الشركات بجميع القطاعات غير المالية ارتفع بنسبة 1.9 بالمئة ليصل إلى 10.9 تريليون ين خلال الربع، حيث تباطأ بشكل ملحوظ من 6.1 بالمئة خلال الفترة السابقة.



وأضافت الوزارة أن الاحتياطيات الداخلية للشركات سجلت 467.3 تريليون ين خلال الربع الثاني، بزيادة 4.6 بالمئة عن العام السابق ولطالما واجهت الشركات التي تمتلك سيولة نقدية كبيرة انتقادات لعدم قيامها بزيادة إنفاقها على الأجور والتوسع في استخدام العمالة المؤقتة وبدوام جزئي.



وارتفعت الاحتياطيات الداخلية بحوالي 70 بالمئة في ظل حكومة اليابان المؤيدة لرجال الأعمال برئاسة رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي تولى منصبه في ديسمبر.2012 ولم تحقق حكومة آبي حتى الأن نموًا اقتصاديًا قويًا في ظل ركود في الأجور وتباطؤ في الاستهلاك.