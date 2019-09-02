إصابة الممثل الكوميدى الأمريكى كيفن هارت بإصابات خطيرة فى حادث سيارة

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الممثل الكوميدي كيفن هارت دخل إلى المستشفى بسبب "إصابات خطيرة في الظهر" ناتجة عن تعرضه لحادث سيارة في كاليفورنيا.



وأبلغت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا شبكة سي بي إس لوس أنجليس الإخبارية أن الحادث وقع بعد أن فقد سائق هارت السيطرة على السيارة بليموث باراكودا موديل 1970 ما تسبب في انزلاقها من على منحدر.



وقالت شبكة "سي بي اس" إن بطل فيلم "نايت سكول" والسائق نقلوا إلى المستشفى ويعالجون من "إصابات خطيرة في الظهر".



وذكرت تقارير أن هناك راكبًا آخر أصيب بجروح طفيفة وقالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا إن السائق لم يكن تحت تأثير الكحول.