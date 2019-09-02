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عالم

هيئات صناعية بريطانية تنتقد مزاعم وزير حول عدم شحة المواد الغذائية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
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واجهت تصريحات الوزير بالحكومة البريطانية مايكل جوف بأن بريكست بلا اتفاق لن تنجم عنه شحة بالمواد الغذائية، انتقادات من هيئات صناعية يوم الأحد، قالت إنه من المستحيل تفادي مثل هذه النتيجة لأن باعة التجزئة والمستهلكين لا يمكنهم تخزين أطعمة طازجة.

صرح جوف، وهو أيضا مستشار دوقية لانكستر، لبرنامج اندرو مار، بأنه "الكل سيحصل على الطعام الذي يحتاجه" في حال تم بريكست بلا اتفاق، رغم أن بعض أسعار الأطعمة سترتفع.

وجاءت تعليقات غوف في وقت أطلقت فيه الحكومة البريطانية أكبر حملة معلومات عامة بعنوان "استعد لبريكست" من أجل جعل المستهلكين وأصحاب الأعمال مستعدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وردا على تصريحات جوف، قال متحدث باسم رابطة باعة التجزئة في بريطانيا (BRC) "إنه غير حقيقي تماما أن تجهيز الأطعمة الطازجة لن يتأثر إذا تم بريكست بلا اتفاق. لقد كان قطاع التجزئة واضحا جدا في اتصالاته مع الحكومة على مدى الـ36 شهرا الماضية، حول أن تجهيزات الأطعمة الطازجة ستتأثر كنتيجة للتفتيش والتأخيرات على الحدود".

وأضاف المتحدث أن تقييمات خاصة أجرتها الرابطة أظهرت أن توفر فواكه طازجة وخضراوات مثل الفراولة والطماطم والخس، سيتأثر وينخفض، لأنها مستوردة عموما خلال أشهر الشتاء.

ووفقا لـ((فاينانشيال تايمز)) فإن اتحاد الأطعمة والمشروبات، قد أعرب أيضا عن قلق مماثل، قائلا إن بريكست بلا اتفاق سيكون له أثر كبير على تواجد أطعمة ومشروبات طازجة، وخاصة الفواكه والخضراوات.

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