11.9 % نموًا فى إيرادات مجمع تشونجقوانتسون العلمى ببكين

سجل مجمع تشونجقوانتسون العلمي، مركز للتكنولوجيا الفائقة في العاصمة الصينية بكين، نموًا سنويًا بنسبة 11.9% في حجم إيراداته في السبعة الأشهر الأولى من عام 2019.



وبحسب أحدث الإحصاءات الرسمية الواردة من مديرية بكين للإحصاء، فإن إيرادات شركات التكنولوجيا الفائقة في المجمع وصلت إلى 3.2 تريليون يوان ( 451 مليار دولار أمريكي ) في هذه الفترة.



وحافظ المجمع على نمو سريع في ستة مجالات رئيسية متعلقة بالتكنولوجية الفائقة، مسجلًا نموًا بنسبة 14% ونسبة 13 % في مجالي الالكترونيات والمعلومات والتصنيع الحديث على التوالي.



وفي الفترة ما بين يناير ويوليو، بلغ إنفاق المجمع الإجمالي في مجال البحوث 130 مليار يوان، بزيادة 16.2% عن نفس الفترة من العام الماضي.