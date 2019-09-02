عرض "الراقصة الصينية" فى قصر ماريون بسياتل الأمريكية

تعرض المسرحية الكلاسيكية الراقصة الصينية الحائزة على جوائز "عشاق الفراشات" الأسبوع المقبل في قصر ماريون أوليفر ماكاو في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، في إطار مهرجان للفنون ينظم حاليًا في الولايات المتحدة.



والدراما التي تمتد لساعتين، والتي تعرف أيضًا باسم نسخة" روميو وجولييت" الصينية، هي مأساة رومانسية أسطورية في الصين القديمة من إعداد الراقص الصيني الشهير لي هنغدا.



وستجلب هذه الدراما الراقصة التي يلعب دور البطولة فيها ممثلون شباب من أكاديمية بكين للرقص واحدة من قصص الحب المأساوية الأربعة الأكثر قيمة في الصين إلى جمهور الولايات المتحدة على الساحل الباسيفيكي الغربي.



وقال لي في مقابلة مع وكالة "شينخوا" الصينية: "إن هذه المسرحية تجمع بين الأسلوب الرشيق وأساليب الرقص التعبيري الكلاسيكية الصينية وتحكي قصة قديمة بطريقة جديدة باللغة العالمية المشتركة للرقص".



وأضاف لي:" تجسد هذه المسرحية القيم التقليدية الصينية مثل التقوى الأبوية والولاء والشرف، كما تجسد العديد من السمات الفريدة للفن الصيني".



وقال إنه عاش في الولايات المتحدة لأكثر من 20 عامًا:" لكنني أعتقد أن أكثر ما يجذب الجمهور الأمريكي هو خصائص الأمة الصينية، مثل المفهوم الفني الصيني للتأويل الشعري والتعبير العاطفي".



وتعد المسرحية، التي عرضت في قصر الفنون الجميلة في سان فرانسيسكو في 29 و30 أغسطس على التوالي، جزءًا مهمًا من مهرجان الفن الصيني السادس عبر الباسيفيك.



ومن المقر أن يتم عرض المسرحية لمدة 3 أيام في سياتل من 5 إلى 7 سبتمبر.