الزعيم الكورى الشمالى يسعى إلى علاقات أقوى مع فيتنام

أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون عن تطلعاته نحو علاقات أقوى مع فيتنام من خلال رسالة بمناسبة العيد الوطني للبلاد الواقعة في جنوب شرق آسيا.



أفادت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية اليوم الاثنين أن كيم أعرب عن ثقته بأن العلاقات الودية والتعاونية بين البلدين وحزبيهما ستنمو لتصبح أقوى خاصة مع ما يتشاركانه من تاريخ طويل وعادات متشابهة.



هذا وأشار كيم في رسالته إلى زيارته الرسمية الأولى إلى فيتنام في شهر مارس الماضي، والتي قال عنها إنها وفرت "فرصة مهمة" لتوطيد وتطوير الصداقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، وفقا للوكالة.



يذكر أن كيم قام بزيارة رسمية إلى فيتنام في نهاية فبراير الماضي من أجل عقد قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عقد كيم آنذاك أيضا لقاءات مع الرئيس الفيتنامي "نجوين فو ترونغ" وكبار المسئولين الآخرين وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتبادل مع فيتنام في كافة المجالات.



وسبق أن أعلنت وكالة الأنباء المركزية في يونيو الماضي عن وصول معونات غذائية من فيتنام، بيد أنها لم تقدم المزيد من التفاصيل حول الخبر.