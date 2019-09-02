دايو تنفذ مشروع إنشاء طريق مدخل ميناء الفاو الكبير فى العراق

أعلنت شركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أنها فازت بعقد بقيمة 70.3 مليون دولار لتنفيذ مشروع إنشاء طريق مدخل ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة بالعراق.



ويعتبر هذا العقد الثالث الذي حصلت عليه شركة دايو في العراق خلال العام الجاري، حيث فازت دايو بعقدين لبناء أرصفة الحاويات، وعملية البناء الإضافية لبناء حاجز أمواج بحري في ميناء الفاو الكبير.



وستقوم دايو بإنشاء طريق مدخل الميناء والذي يبلغ طوله 14.6 كلم، ومن المتوقع أن تستغرق عملية البناء 19 شهرا من بدء العملية.



وقال مسؤول في دايو إن الدعم الحكومي أثر بشكل إيجابي على فوز الشركة بالعقد، مضيفا أن الشركة تتوقع الحصول على مزيد من العقود في العراق لمشاريع البنى التحتية المعنية بميناء الفاو الكبير.