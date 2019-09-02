الإثنين 02 سبتمبر 2019 الموافق 03 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

سامسونج تحتل المرتبة السادسة فى قائمة أفضل علامة تجارية بأمريكا

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:02 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
جاءت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية ضمن المراكز الـ10 الأولى في قائمة أفضل علامة تجارية لجيل الألفية في الولايات المتحدة.

وفقا لمسح أجرته وكالة الإعلانات موسيلبانيا (Moosylvania) فإن سامسونج احتلت المرتبة السادسة في قائمة العلامات التجارية المئة الأكثر جذبا للشباب في 2019 في الولايات المتحدة.

واستطلع المسح آراء ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما حول أكثر 3 علامات تجارية مفضلة لهم.

احتلت سامسونج المرتبة السادسة بدون تغيير عن العام الماضي، وهي الشركة الآسيوية الوحيدة في المراكز العشرة الأولى، كما تصدرت الشركات الأجنبية باستثناء الشركات الأمريكية، متفوقة على شركة أديداس الألمانية.

وجاءت شركة آمازون في المركز الأول بعد أن كانت في المركز الثالث في العام الماضي، وتليها أبل ونايكي و"وول مارت" و"تارجت مارت."

وانخفضت شركة سوني اليابانية من المركز الـ8 إلى المركز الـ13، كما تراجعت شركة هوندا اليابانية من المركز الـ14 إلى المركز الـ34.

وجاءت شركة إل جي إلكترونيكس في المركز الـ57 متراجعة لأكثر من 10 مراكز بعد أن احتلت المركز الـ42 في العام الماضي.

وقال مسؤول في القطاع إن انضمام سامسونج للقائمة يحمل معنى كبيرا إذ أن الفئة العمرية المعنية بالمسح تمثل أحد أهم الفئات الاستهلاكية في الولايات المتحدة، مضيفا أن منتجات سامسونغ مثل سلسلة الهواتف الذكية جالاكسي إس، وأنشطة المساهمة الاجتماعية في الولايات المتحدة وغيرها كانت سببا مهما في ترك انطباع إيجابي لسامسونغ بالبلاد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

استقرار سعر الدولار بمستهل التعاملات اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

حبس المتهم فى حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات

منذ حوالي 8 ساعات

الباز مهاجمًا حسن نافعة: "لست عالمًا.. واسمك وحده شبهة"

ads

الصور

image description

مباراة صعود الزمالك لنهائي كأس مصر

image description

عمر خيرت وفرقة سوهاج يختتمان مهرجان محكى القلعة

image description

شاهد.. 20 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

الأكثر قراءة

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

بـ فستان مكشوف.. ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. عصام الحضرى يكشف آخر التطورات الصحية لعمرو ذكى

أيام زمان

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

الصحة

أفضل التمارين للتخلص من القلق

دراسة جديدة تكشف حقيقة تأثير إشعاعات الهواتف على الصحة

الأعراض الأولى لمرض السكري

تحذير من السكتة الدماغية.. 7 أعراض لا تتجاهلها

الرئيس نيوز

حبس المتهم في حادث معهد الأورام 15 يوما

شكرى: ترامب كان مهتما بلقاء السيسى على هامش قمة السبع الكبرى

شكرى: سياسات قطر ما زالت سلبية.. ولم نرصد أى استجابة للرباعى العربى

عمرو أديب عن التصعيد فى لبنان: «أمريكا وإيران بينكدوا على بعض»

منوعات

عرض "الراقصة الصينية" فى قصر ماريون بسياتل الأمريكية

المدارس الصينية تستعد لبرامج التدريب العسكرى للطلاب

قضى 36 سنة في السجن لأنه سرق 50 دولارًا!

تعرف على الفرق بين الخس الأحمر والأخضر

كشكول

ممدوح علي عميدا للشريعة والقانون بالقاهرة

افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي الثاني الابتدائي بالإسماعيلية الأزهرية

التموين: 6 عربات متنقلة لتوفير مستلزمات المدارس في الأماكن الشعبية

ننشر أسماء المناهج المطورة وفق لمنظومة" الجدارات" في مدارس التعليم الفني

إسلام سياسي

"أويس شودري" داعشي أمريكي اعتقل قبل تنفيذه عملية إرهابية

الإخوان يبدأون حربهم على مبادرات السجون الرافضة لهم

هجوم إخواني شرس على قنوات الجماعة في تركيا لانتقادها مرسي

تقارير أمريكية تؤكد عودة داعش باسم جديد في العراق


زيت وسكر

“الإسكان” تطلب موظفين للعمل.. التفاصيل!

حالتين استثنائيتين لصرف مستحقات الموظف المنتدب.. تعرف عليهما!

“الرى” تبدأ تنفيذ خطة توفير المياه لمساحة  65 ألف فدان بسيناء

تفاصيل أزمة اجازات موظفي “الكهرباء” بالخارج

مقالات الرأي
ماجد حبته
نكسة 67.. هلاوس أردنية
عمرو خالد
منازل الدعاء إلى لله
سيد عبدالقادر
«أم الديمقراطية» على أسنة الرماح
مؤمن المحمدي
هى دى المشكلة
المزيد

الثقافة

الليلة.. مناقشة "نادى النيل الأسود السرى" بورشة الزيتون

تفاصيل منحة حاضنة "نهاد صليحة" لمسرح المرأة

صدور كتاب "كيف يعمل العقل" فى نسخته العربية

الليلة.. "وادى الدوم" على طاولة نادى القصة

صفحتنا ع الفيس بوك