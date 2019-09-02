سامسونج تحتل المرتبة السادسة فى قائمة أفضل علامة تجارية بأمريكا

جاءت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية ضمن المراكز الـ10 الأولى في قائمة أفضل علامة تجارية لجيل الألفية في الولايات المتحدة.



وفقا لمسح أجرته وكالة الإعلانات موسيلبانيا (Moosylvania) فإن سامسونج احتلت المرتبة السادسة في قائمة العلامات التجارية المئة الأكثر جذبا للشباب في 2019 في الولايات المتحدة.



واستطلع المسح آراء ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما حول أكثر 3 علامات تجارية مفضلة لهم.



احتلت سامسونج المرتبة السادسة بدون تغيير عن العام الماضي، وهي الشركة الآسيوية الوحيدة في المراكز العشرة الأولى، كما تصدرت الشركات الأجنبية باستثناء الشركات الأمريكية، متفوقة على شركة أديداس الألمانية.



وجاءت شركة آمازون في المركز الأول بعد أن كانت في المركز الثالث في العام الماضي، وتليها أبل ونايكي و"وول مارت" و"تارجت مارت."



وانخفضت شركة سوني اليابانية من المركز الـ8 إلى المركز الـ13، كما تراجعت شركة هوندا اليابانية من المركز الـ14 إلى المركز الـ34.



وجاءت شركة إل جي إلكترونيكس في المركز الـ57 متراجعة لأكثر من 10 مراكز بعد أن احتلت المركز الـ42 في العام الماضي.



وقال مسؤول في القطاع إن انضمام سامسونج للقائمة يحمل معنى كبيرا إذ أن الفئة العمرية المعنية بالمسح تمثل أحد أهم الفئات الاستهلاكية في الولايات المتحدة، مضيفا أن منتجات سامسونغ مثل سلسلة الهواتف الذكية جالاكسي إس، وأنشطة المساهمة الاجتماعية في الولايات المتحدة وغيرها كانت سببا مهما في ترك انطباع إيجابي لسامسونغ بالبلاد.