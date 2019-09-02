البرلمان الكورى الجنوبى يفتتح جلسته الاعتيادية اليوم

يستعد البرلمان الكوري الجنوبي إلى افتتاح جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين مع احتمالات بمواصلة الأحزاب المتنافسة نزاعاتها حول مقترح الموازنة الحكومية بقيمة 513.5 تريليون وون (424 مليار دولار أمريكي) بالإضافة إلى مشاريع قانون إصلاحية أخرى.



من المقرر أن تفتتح الجلسة الاعتيادية في الساعة الـ2 بعد ظهر اليوم وسط توترات سياسية متصاعدة حول الجدول الزمني المحدد لجلسة استماع "جو كوك" المرشح لمنصب وزير العدل والذي أثيرت حوله الكثير من مزاعم الفساد في الفترة الأخيرة.



يشار إلى أن المجلس التشريعي الوحيد بالبلاد يفتتح جلسته الاعتيادية في سبتمبر من كل ولمدة 100 يوم.



وتعد هذه الجلسة الأخيرة للبرلمان الوطني العشرين حيث من المقرر إجراء انتخابات عامة في أبريل من العام المقبل.



هذا وسيلتقي رئيس البرلمان "مون هي-سانغ" وممثلي الأحزاب بما في ذلك ما يشمل الحزب الديمقراطي الحاكم وحزبي المعارضة الرئيسيين، في وقت لاحق من اليوم لمناقشة جدول المواعيد المفصل للجلسة الاعتيادية وموعد عقد جلسة الاستماع الخاصة بـ"جو".



اتفقت الأحزاب على إجراء جلسة الاستماع يومي الاثنين والثلاثاء، ولكن تصارع الأحزاب حول قائمة الشهود جعل من المستحيل تقريبا إجراء الجلسة كما هو مخطط لها.



يواجه "جو" الذي شغل سابقا منصب معاون رئاسي كبير، سهام النقد لتورطه في مزاعم فساد تتعلق بأسرته ومن ضمنها اشتباه في دخول ابنته غير المستحق إلى جامعة مرموقة، واستثمار مريب لمبلغ كبير في صندوق أسهم خاص.



ومن المرجح أن يطلب الرئيس مون جيه-إن من البرلمان الوطني إرسال تقرير حول جلسة الاستماع يوم غد الثلاثاء بغض النظر عما إذا تم إجراؤها، علمًا بأن عقد البرلمان لجلسة الاستماع يعد إجراء شكلي لإبداء تأييدهم لترشيح الرئيس للمسئولين على درجة وزير.



وسيناقش الأحزاب أيضا مقترح الموازنة الحكومية لعام 2020.



قدمت الحكومة مقترح موازنة بزيادة تبلغ 9.3% عن العام الماضي، مشيرة إلى ضرورة التوسع في الإنفاق المالي للتغلب على الاقتصاد المتباطئ.



ويجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص 24.1 تريليون وون على حدى في عام 2020 لمشاريع البحث والتطوير. وتهدف الزيادة في الإنفاق على البحث والتطوير إلى توطين صناعة المواد الرئيسية وقطع الغيار والمعدات لتقليل اعتماد البلاد على الوارادت ذات الصلة من اليابان.



ومن المخطط أيضا أن يتم مناقشة مجموعة من مشاريع القانون حول الإصلاح القضائي والسياسي خلال الجلسة الاعتيادية.