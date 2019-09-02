الإثنين 02 سبتمبر 2019 الموافق 03 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الكورى الجنوبى يفتتح جلسته الاعتيادية اليوم

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:59 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يستعد البرلمان الكوري الجنوبي إلى افتتاح جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين مع احتمالات بمواصلة الأحزاب المتنافسة نزاعاتها حول مقترح الموازنة الحكومية بقيمة 513.5 تريليون وون (424 مليار دولار أمريكي) بالإضافة إلى مشاريع قانون إصلاحية أخرى.

من المقرر أن تفتتح الجلسة الاعتيادية في الساعة الـ2 بعد ظهر اليوم وسط توترات سياسية متصاعدة حول الجدول الزمني المحدد لجلسة استماع "جو كوك" المرشح لمنصب وزير العدل والذي أثيرت حوله الكثير من مزاعم الفساد في الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن المجلس التشريعي الوحيد بالبلاد يفتتح جلسته الاعتيادية في سبتمبر من كل ولمدة 100 يوم.

وتعد هذه الجلسة الأخيرة للبرلمان الوطني العشرين حيث من المقرر إجراء انتخابات عامة في أبريل من العام المقبل.

هذا وسيلتقي رئيس البرلمان "مون هي-سانغ" وممثلي الأحزاب بما في ذلك ما يشمل الحزب الديمقراطي الحاكم وحزبي المعارضة الرئيسيين، في وقت لاحق من اليوم لمناقشة جدول المواعيد المفصل للجلسة الاعتيادية وموعد عقد جلسة الاستماع الخاصة بـ"جو".

اتفقت الأحزاب على إجراء جلسة الاستماع يومي الاثنين والثلاثاء، ولكن تصارع الأحزاب حول قائمة الشهود جعل من المستحيل تقريبا إجراء الجلسة كما هو مخطط لها.

يواجه "جو" الذي شغل سابقا منصب معاون رئاسي كبير، سهام النقد لتورطه في مزاعم فساد تتعلق بأسرته ومن ضمنها اشتباه في دخول ابنته غير المستحق إلى جامعة مرموقة، واستثمار مريب لمبلغ كبير في صندوق أسهم خاص.

ومن المرجح أن يطلب الرئيس مون جيه-إن من البرلمان الوطني إرسال تقرير حول جلسة الاستماع يوم غد الثلاثاء بغض النظر عما إذا تم إجراؤها، علمًا بأن عقد البرلمان لجلسة الاستماع يعد إجراء شكلي لإبداء تأييدهم لترشيح الرئيس للمسئولين على درجة وزير.

وسيناقش الأحزاب أيضا مقترح الموازنة الحكومية لعام 2020.

قدمت الحكومة مقترح موازنة بزيادة تبلغ 9.3% عن العام الماضي، مشيرة إلى ضرورة التوسع في الإنفاق المالي للتغلب على الاقتصاد المتباطئ.

ويجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص 24.1 تريليون وون على حدى في عام 2020 لمشاريع البحث والتطوير. وتهدف الزيادة في الإنفاق على البحث والتطوير إلى توطين صناعة المواد الرئيسية وقطع الغيار والمعدات لتقليل اعتماد البلاد على الوارادت ذات الصلة من اليابان.

ومن المخطط أيضا أن يتم مناقشة مجموعة من مشاريع القانون حول الإصلاح القضائي والسياسي خلال الجلسة الاعتيادية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

حبس المتهم فى حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات

منذ حوالي 8 ساعات

الباز مهاجمًا حسن نافعة: "لست عالمًا.. واسمك وحده شبهة"

منذ حوالي 17 ساعة

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. عصام الحضرى يكشف آخر التطورات الصحية لعمرو ذكى

ads

الصور

image description

مباراة صعود الزمالك لنهائي كأس مصر

image description

عمر خيرت وفرقة سوهاج يختتمان مهرجان محكى القلعة

image description

شاهد.. 20 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

الأكثر قراءة

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

بـ فستان مكشوف.. ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. عصام الحضرى يكشف آخر التطورات الصحية لعمرو ذكى

أيام زمان

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

الصحة

أفضل التمارين للتخلص من القلق

دراسة جديدة تكشف حقيقة تأثير إشعاعات الهواتف على الصحة

الأعراض الأولى لمرض السكري

تحذير من السكتة الدماغية.. 7 أعراض لا تتجاهلها

الرئيس نيوز

حبس المتهم في حادث معهد الأورام 15 يوما

شكرى: ترامب كان مهتما بلقاء السيسى على هامش قمة السبع الكبرى

شكرى: سياسات قطر ما زالت سلبية.. ولم نرصد أى استجابة للرباعى العربى

عمرو أديب عن التصعيد فى لبنان: «أمريكا وإيران بينكدوا على بعض»

منوعات

عرض "الراقصة الصينية" فى قصر ماريون بسياتل الأمريكية

المدارس الصينية تستعد لبرامج التدريب العسكرى للطلاب

قضى 36 سنة في السجن لأنه سرق 50 دولارًا!

تعرف على الفرق بين الخس الأحمر والأخضر

كشكول

ممدوح علي عميدا للشريعة والقانون بالقاهرة

افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي الثاني الابتدائي بالإسماعيلية الأزهرية

التموين: 6 عربات متنقلة لتوفير مستلزمات المدارس في الأماكن الشعبية

ننشر أسماء المناهج المطورة وفق لمنظومة" الجدارات" في مدارس التعليم الفني

إسلام سياسي

"أويس شودري" داعشي أمريكي اعتقل قبل تنفيذه عملية إرهابية

الإخوان يبدأون حربهم على مبادرات السجون الرافضة لهم

هجوم إخواني شرس على قنوات الجماعة في تركيا لانتقادها مرسي

تقارير أمريكية تؤكد عودة داعش باسم جديد في العراق


زيت وسكر

“الإسكان” تطلب موظفين للعمل.. التفاصيل!

حالتين استثنائيتين لصرف مستحقات الموظف المنتدب.. تعرف عليهما!

“الرى” تبدأ تنفيذ خطة توفير المياه لمساحة  65 ألف فدان بسيناء

تفاصيل أزمة اجازات موظفي “الكهرباء” بالخارج

مقالات الرأي
ماجد حبته
نكسة 67.. هلاوس أردنية
عمرو خالد
منازل الدعاء إلى لله
سيد عبدالقادر
«أم الديمقراطية» على أسنة الرماح
مؤمن المحمدي
هى دى المشكلة
المزيد

الثقافة

الليلة.. مناقشة "نادى النيل الأسود السرى" بورشة الزيتون

تفاصيل منحة حاضنة "نهاد صليحة" لمسرح المرأة

صدور كتاب "كيف يعمل العقل" فى نسخته العربية

الليلة.. "وادى الدوم" على طاولة نادى القصة

صفحتنا ع الفيس بوك