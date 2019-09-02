المدارس الصينية تستعد لبرامج التدريب العسكرى للطلاب

استعدت إدارات التعليم والمدارس والسلطات العسكرية الصينية لبرامج التدريب العسكري للطلاب، مع بدء الفصل الدراسي الخريفي حسبما أفادت وكالة انباء "شينخوا" الصينية.



وأصدرت وزارة التربية والتعليم وثلاث إدارات باللجنة العسكرية المركزية بشكل مشترك في الأسبوع الماضي، توجيها يشدد على الإعداد المناسب للمدربين والتصميم الدقيق لبرامج التدريب والإدارة الأمنية المناسبة.



ويطلب من طلاب الكليات الجدد في جميع أنحاء البلاد والملتحقين بالمدارس المتوسطة في العديد من الأماكن حضور برنامج تدريب عسكري قصير معظمه في الحرم الجامعي ولكن في بعض الأحيان في معسكرات التدريب.



ويجب على الجيش اختيار الجنود الأكفاء ليكونوا مدربين ومنحهم التدريب الكافي على سياسات ومهارات التدريس، وفقًا للتوجيهات.



كما طلب من السلطات المدنية والعسكرية تقديم نماذج تدريبية تفاعلية أكثر إبداعا وتصميم دورات تتناسب مع الظروف البدنية والنفسية للطلاب.